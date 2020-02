25.02.2020 ( vor 5 Stunden )



Wer folgt auf Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze? Wer folgt auf Kramp-Karrenbauer an der Parteispitze? Armin Laschet ist der zweite, der sich nach Norbert Röttgen offiziell ins Spiel bringt. Jens Spahn unterstützt Laschet als Stellvertreter . Alle Infos im Newsblog. In der CDU rumort es. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg hat die Partei offenbar 👓 Vollständige Meldung