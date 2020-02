Quelle: DPA - vor 13 Stunden



Coronavirus in Italien: Leben in der Sperrzone 01:25 Codogno/Rom, 28.02.20: Codogno in der Lombardei in Italien ist ein Brandherd bei dem Ausbruch des Coronavirus, hier hatten sich besonders viele Menschen angesteckt. Codogno steht wie zehn weitere Gemeinden in Norditalien seit knapp einer Woche unter Quarantäne. Die Bewohner dürfen die Stadt nicht...