03.03.2020 ( vor 2 Stunden )

Geht die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen diesmal ohne Turbulenzen über die Bühne? Während die FDP gar nicht erst an der Wahl teilnehmen will, gibt es einen Corona-Fall im Landtag. Alle Infos im Newsblog. Am Mittwoch nimmt der Landtag in Thüringen einen neuen Anlauf, einen Ministerpräsidenten zu