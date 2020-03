04.03.2020 ( vor 5 Stunden )



Niedersachsens CDU knüpft klare Bedingungen an die von der SPD geforderte Aufnahme minderjähriger Niedersachsens CDU knüpft klare Bedingungen an die von der SPD geforderte Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge . "Sollten Flüchtlinge aufgenommen werden, müssen diese eindeutig minderjährig und unter 14 Jahren alt sein", sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Mittwoch in Hannover. "Es muss festgeste 👓 Vollständige Meldung