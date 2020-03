06.03.2020 ( vor 1 Woche )

Trotz des Widerstandes der Linken gegen eine personelle Aufstockung des Landesamtes für Verfassungsschutz will Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) erneut die Zahl der Verfassungsschützer diskutieren. Eine Stärkung der Sicherheitsbehörden in Deutschland sei nötig, sagte Maier am Freitag in Erf