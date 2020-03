Quelle: DPA - vor 1 Woche



Kampf gegen Corona: Auswirkungen auf Luftverkehr und Schulen 01:06 Berlin, 12.03.20: Das Corona-Virus breitet sich immer weiter aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht inzwischen von einer Pandemie. Bisher habe sich das Virus in 115 Länder ausgebreitet und zu fast 4300 Todesfällen geführt. Am Donnerstag meldeten Bayern und Baden-Württemberg je einen...