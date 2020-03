Kerstin RT @tazgezwitscher: Kaffeehäuser in #Wien sind zu, die meisten Geschäfte auch. Die Märkte – verlassen. Es gelten #Ausgangssperren seit Mont… vor 29 Sekunden zu schön RT @tazgezwitscher: Kaffeehäuser in #Wien sind zu, die meisten Geschäfte auch. Die Märkte – verlassen. Es gelten #Ausgangssperren seit Mont… vor 39 Sekunden taz Kaffeehäuser in #Wien sind zu, die meisten Geschäfte auch. Die Märkte – verlassen. Es gelten #Ausgangssperren seit… https://t.co/B4qScMQytk vor 4 Minuten taz.de: Schlagzeilen Rigide Corona-Maßnahmen in Österreich: Ösis allein zu Haus https://t.co/vc3k7ZWhAH vor 1 Stunde Liane RT @tazgezwitscher: Die Sorglosigkeit, mit der man wochenlang die Gefahren ignorierte, führte dazu, dass nun ganze Täler in #Oesterreich un… vor 20 Stunden