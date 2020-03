Quelle: DPA - vor 1 Stunde



Laschet zu Corona-Krise: «Es geht um Leben und Tod» 00:54 Düsseldorf, 17.03.20: Auch in NRW ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch: Die Zahl der landesweit bestätigten Infektionen ist von mehr als 2700 am Vortag auf 3060 am Dienstag (Stand: 10.00 Uhr) gestiegen. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sollen nun auch die Spielplätze in...