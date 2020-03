Die erste Ausgangssperre in Bayern, das Rätsel um die Dunkelziffer bei den Fallzahlen und Merkels Ansprache: Lesen Sie hier die Zusammenfassung für den Abend.

Merkel wendet sich in einer Fernsehansprache an die Bürger, die Türkei schließt ihre Grenzen und in Bayern gibt es eine erste Ausgangssperre. Die wichtigsten...

Coronavirus in Deuthschland: Erste Ausgangssperre in Bayern verhängt Bundesweit sehen sich die Behörden wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu drastischen Maßnahmen gezwungen. In Bayern gilt in einer Stadt nun sogar eine...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland