Meinungshaber RT @ralphruthe: Mir völlig egal, wie man zu Merkel steht - die Aussagen, die sie in ihrer Rede getroffen hat, halte ich für richtig. Die wo… vor 30 Sekunden Jochen Strausz RT @ralphruthe: Mir völlig egal, wie man zu Merkel steht - die Aussagen, die sie in ihrer Rede getroffen hat, halte ich für richtig. Die wo… vor 35 Sekunden milena RT @ralphruthe: Mir völlig egal, wie man zu Merkel steht - die Aussagen, die sie in ihrer Rede getroffen hat, halte ich für richtig. Die wo… vor 1 Minute Stephan Weichert RT @dunjahayali: 👉🏽 „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.... Niemand ist verzichtbar. Alle zählen, es braucht unser aller Anstrengung...… vor 2 Minuten Michael Moebus RT @ralphruthe: Mir völlig egal, wie man zu Merkel steht - die Aussagen, die sie in ihrer Rede getroffen hat, halte ich für richtig. Die wo… vor 3 Minuten Kristian RT @dunjahayali: 👉🏽 „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.... Niemand ist verzichtbar. Alle zählen, es braucht unser aller Anstrengung...… vor 3 Minuten