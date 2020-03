20.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Erste Städte in Nordrhein-Westfalen verbieten wegen der Coronavirus-Pandemie auch Treffen kleinerer Menschengruppen in der Öffentlichkeit. Als erstes preschte Leverkusen vor. "Zusammenkünfte von zwei oder mehr Personen unter freiem Himmel sind untersagt", teilte die Stadt am Freitag mit.