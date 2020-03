20.03.2020 ( vor 4 Tagen )



An Hessens Schulen hat auch der zweite Tag der An Hessens Schulen hat auch der zweite Tag der Abiturprüfungen trotz der Corona- Krise ohne nennenswerte Vorkommnisse begonnen. Wie zum Start der Prüfungen seien vereinzelt Schüler mit Krankheitssymptomen wieder nach Hause geschickt worden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Wies 👓 Vollständige Meldung