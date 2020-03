20.03.2020 ( vor 16 Stunden )

Der Berliner Senat bereitet zur Eindämmung des Coronavirus weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Hauptstadt vor. Der Senat wolle am Samstag darüber in einer Telefonschalte beraten, wie es aus der Regierung hieß. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kündigte am Freit