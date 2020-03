23.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Die wegen der Corona-Pandemie im Saarland verfügte Ausgangsbeschränkung hat gegriffen: "Sie wird im Großen und Ganzen eingehalten", sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Am Wochenende habe es "noch ein paar Auffälligkeiten" gegeben, bei denen die Polizei eingeschri