iFollowBack USA kürzen Afghanistan Hilfe in Höhe von einer Milliarde Dollar https://t.co/9eDUsuuIyr https://t.co/kUIGAaEZwc vor 46 Minuten Friedensinitiative RT @tagesschau: USA kürzen Hilfen für Afghanistan um eine Milliarde Dollar https://t.co/JwU3I0rjLx #USA #Afghanistan #Hilfen vor 1 Stunde @hansen_Renate USA kürzen milliardenschwere Hilfe für Afghanistan via @sz https://t.co/0XkjGtt4HC vor 2 Stunden Tages-Anzeiger Die USA kürzen wegen des anhaltenden Streits um die Besetzung des Präsidentenamts in Afghanistan ihre Hilfen für da… https://t.co/QZnTLIDKX8 vor 2 Stunden Alberto RT @SPIEGEL_Politik: Die USA kürzen wegen des anhaltenden Streits um die Besetzung des Präsidentenamts in Afghanistan ihre Hilfen für das L… vor 2 Stunden WELT Afghanistan: USA kürzen Hilfen für Afghanistan https://t.co/QIs7PQoQIa https://t.co/jrdJj7AHcZ vor 2 Stunden