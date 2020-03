26.03.2020 ( vor 2 Stunden )

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat indirekt die Klage eines Aacheners kritisiert, der vor dem Oberverwaltungsgericht gegen das Kontaktverbot in der Corona-Krise vorgehen will. Reul sagte, es falle ihm schwer, sich in der aktuellen Situation "mit solchen Fragen zu befassen". Nach der Krise werd