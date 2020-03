Barbarne RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 14 Stunden Hans Joachim RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 16 Stunden Stiffmaster RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 18 Stunden Hubert Keutgens RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 21 Stunden 🇩🇪Ofenschlampe©🇩🇪 RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 21 Stunden Martin Kussmann RT @Chlodwig14: Hunderte Verstösse gegen Corona Regeln. In #Berlin trafen sich Hunderte am Kottbusser Tor. Also da wo Herbert und Günther… vor 1 Tag