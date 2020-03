Dorothee Schulte #fürunserekassierer Österreich macht es vor: Nur mit Maske in den Supermarkt. vor 35 Minuten Aurel Saupe RT @EmmaPeel_Knight: #CoronavirusNews #Österreich @sebastiankurz "Wer keine Maske aufsetzt, wird nicht in den Supermarkt reinkommen. Mask… vor 5 Stunden Judith Grohmann #CoronavirusNews #Österreich @sebastiankurz "Wer keine Maske aufsetzt, wird nicht in den Supermarkt reinkommen. M… https://t.co/8ScHp5lsp0 vor 8 Stunden abaissement_ 🏡 In Österreich darf man jetzt nur noch mit Maske in den Supermarkt. 😷 vor 8 Stunden