Kreis Heinsberg RT @cicero_online: In #Heinsberg flacht die Kurve der #Corona-Infizierten langsam ab. Zusammen mit Virologen erarbeitet der Landrat Stephan… vor 2 Tagen Karin/Norden Corona-Kurve flacht ab: Für Söder kein Grund zur Entwarnung via @sz https://t.co/8K13EKtnci Tja, auch wenn man kein… https://t.co/XYo6euLNzR vor 2 Tagen lliberal https://t.co/y6NWUysZKL Die Zuwanderung stoppen , kein Thema für die BR . vor 4 Tagen Conny RT @TichysEinblick: Corona-Update: In den Hotspots verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus. China schließt seine Grenzen für Ausländer -… vor 4 Tagen 🇩🇪Klinkenputzerin🇩🇪 RT @TichysEinblick: Corona-Update: In den Hotspots verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus. China schließt seine Grenzen für Ausländer -… vor 4 Tagen