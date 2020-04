05.04.2020 ( vor 2 Tagen )



Ministerpräsident Markus Söder will nach der Corona-Krise mit Ministerpräsident Markus Söder will nach der Corona-Krise mit Steuersenkungen und Innovationsanreizen in der Automobilindustrie die Konjunktur ankurbeln. Der CSU-Vorsitzende sagte der "Bild am Sonntag", der Solidaritätszuschlag solle ganz abgeschafft und früher umgesetzt werden. Darüber hinaus will 👓 Vollständige Meldung