Über 90 Jahre alter Corona-Patient aus Uniklinik entlassen Ein über 90 Jahre alter Corona-Patient ist aus dem Freiburger Uniklinikum entlassen worden. Der Zustand des Mannes sei dem Alter entsprechend gut, sagte...

Kultur: 1,5 Millionen Euro Corona-Hilfe für Hamburgs Musikclubs Die Hamburger Musikclubs bekommen Corona-Hilfen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Wie die Kulturbehörde am Dienstag mitteilte, wird diese Summe aus dem mit...

Civey-Umfrage für FOCUS Online - Das Krisen-Paradox: Warum Menschen in Deutschland trotz Corona weniger Angst haben In Deutschland sind zehntausende Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, täglich sterben viele Patienten an den Folgen. Es gelten unter anderem...

Eröffnung von BER-Airport erneut verschoben! Der Berliner Bürgermeister rechnet mit einer Eröffnung im Jahr 2019. Die Probleme am neuen deutschen Hauptstadtflughafen reißen nicht ab. Berlins Regierender...

