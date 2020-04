08.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Der an Covid-19 erkrankte britische Premierminister Boris Johnson hat die zweite Nacht in Folge auf der Intensivstation verbracht. Wie stabil sein Zustand ist, darüber berichtet WELT-Reporter Daniel Koop aus London 👓 Vollständige Meldung