09.04.2020 ( vor 2 Stunden )



Der in Halle ausgerufene Katastrophenfall soll aufgehoben werden, sobald sich die Zahl der Corona- Der in Halle ausgerufene Katastrophenfall soll aufgehoben werden, sobald sich die Zahl der Corona- Infektionen nur noch alle 16 Tage verdoppelt. Das kündigte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag an. Zudem würden dann Lockerungen der Corona-Maßnahmen eingeleitet, sagte Wiegand. De 👓 Vollständige Meldung