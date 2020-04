13.04.2020 ( vor 3 Stunden )

Der Virologe Anthony Fauci, der Trump in der Corona-Pandemie berät, hat einen Bericht über Versäumnisse in der Krise bestätigt. Leben hätten gerettet werden können, hätte man öffentliche Einrichtungen eher geschlossen, so Fauci. Trump verurteilte dahingehende Berichte.