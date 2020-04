gala_royals Prinz William hat mitten in der Corona-Krise eine neue Aufgabe übernommen. Er ist der erste Schirmherr des National… https://t.co/qW8BOWkdUZ vor 20 Stunden trend magazin Mitten in der Corona-Krise: Prinz William hat eine neue Aufgabe #National_Emergencies_Trust #Ostern_2020… https://t.co/nzlj2PVPQa vor 20 Stunden Gala Prinz William hat mitten in der Corona-Krise eine neue Aufgabe übernommen. Er ist der erste Schirmherr des National… https://t.co/smg8CUSP7l vor 20 Stunden