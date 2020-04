14.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Noch nie hat Nordkorea so viele Raketen binnen eines Monats getestet wie im März, am Dienstag flogen Marschflugkörper. Kim Jong-un plant noch mehr. Aber durch die Corona-Krise steckt er in einer ungewöhnlichen Falle: Der Virus bedroht seine Gottgleichheit. Noch nie hat Nordkorea so viele Raketen binnen eines Monats getestet wie im März, am Dienstag flogen Marschflugkörper. Kim Jong-un plant noch mehr. Aber durch die Corona-Krise steckt er in einer ungewöhnlichen Falle: Der Virus bedroht seine Gottgleichheit. 👓 Vollständige Meldung