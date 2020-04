15.04.2020 ( vor 9 Stunden )



Dänemark läutet in aller Vorsicht die Zeit der gelockerten Corona-Maßnahmen ein. Zehntausende dänische Kinder können somit ab heute wieder in die Krippe, den Kindergarten oder die Schule gehen. Taugt der dänische Weg als Vorbild für Deutschland und andere?