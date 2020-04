Abi-Prüfungen starten am 21. April in Schleswig-Holstein Die Abiturprüfungen starten in Schleswig-Holstein wie geplant am 21. April. Darauf haben sich die Koalitionspartner am Donnerstag verständigt. Außerdem soll...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland





Staatsschutz ermittelt nach Attacke gegen Büro Das Wahlkreisbüro des Wuppertaler SPD-Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (43) ist in der Nacht zu Donnerstag von Unbekannten bei einer Attacke beschädigt...

t-online.de vor 4 Stunden - Politik





Trump will am Donnerstag Marschroute für Corona-Lockerungen verkünden US-Präsident Donald Trump will am Donnerstag seine Marschroute für ein Wiederhochfahren der US-Wirtschaft bekannt geben.

stern.de vor 16 Stunden - Politik



G7-Staats- und Regierungschefs beraten erneut über Coronavirus-Pandemie Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten am Donnerstag (14.30 MESZ) bei einer Videokonferenz erneut über die Coronavirus-Pandemie.

stern.de vor 17 Stunden - Leben





Plenarsitzung des EU-Parlaments vor leeren Rängen Das EU-Parlament tagt am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in Brüssel zur Reaktion der EU auf die Corona-Krise.

stern.de vor 17 Stunden - Leben



Minister der EU-Staaten tagen zu Corona-Krise Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen beschäftigen am Donnerstag die EU-Minister verschiedener Ressorts. Den Auftakt macht um 10.00 Uhr eine Videokonferenz zum...

stern.de vor 17 Stunden - Leben