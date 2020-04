Karlsruhe: Was die Stadt nach der Corona-Krise verändern will

20.04.2020 ( vor 1 Woche )



Karlsruhe will aus der Corona-Krise lernen. Einzelne Maßnahmen sollen auch nach der Pandemie bleiben. An anderen Stellen will Oberbürgermeister Frank Mentrup in Zukunft besser aufgestellt sein. Die Stadt Karlsruhe will dauerhafte Veränderungen für die Verwaltung nach der Coronavirus-Pandemie prüfen