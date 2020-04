Die Bundesregierung will sich in der kommenden Woche mit der Lufthansa beschäftigen. Die Fluggesellschaft kann sich aus eigener Kraft nicht mehr finanzieren. Zu...

Finanzhilfen zu beliebig: Wirtschaftsweise zählen Bundesregierung an "Wer hat noch nicht, wer will noch mal" - so sehen die Wirtschaftsweisen die branchenindividuellen Soforthilfen der Bundesregierung in der Corona-Krise. Die...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt