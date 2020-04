27.04.2020 ( vor 1 Tag )



Gerade wurde die Abiturvorbereitung in der Schule gestartet - schon zieht ein Gymnasium in NRW wieder die Bremse und schließt die Schule: Im Haushalt eines Schülers wurde ein Corona-Fall bestätigt. Das Risiko weiterer Infektionen sei zu gravierend.