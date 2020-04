Dieter Steffmann RT @Tafkas3: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären, aufgrund ihres Alters und ihre… vor 16 Sekunden Grimsey 🏡 RT @kaffeecup: Boris Palmer (Grüne): „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einen ha… vor 35 Sekunden junirio Der Tagesspiegel stellt Palmer wenigstens ordentlich in den Kontext. So macht die Kritik an ihm dann auch Sinn. https://t.co/bRoRofi06G vor 38 Sekunden StgtForFuture RT @LorenzMaroldt: Boris Palmer (Grüne): „Ich sage es Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in eine… vor 42 Sekunden apfeImoft RT @RolliFraeulein: "Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären" Ein Satz, der einfach… vor 58 Sekunden SCHNUCKIS DADDY @realPaser Wir retten möglicherweise Menschen die eines Tages sowieso gestorben wären... Man sollte grundsätzlich… https://t.co/9UcYI29Mu3 vor 1 Minute