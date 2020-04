News-Blog "Slumdog Millionär"-Star Irrfan Khan mit 53 Jahren gestorben https://t.co/IKUMKfT89G https://t.co/SY6MOY2cnz vor 25 Minuten gea.de Er spielte Rollen in Bollywood- und Hollywood-Filmen wie »Slumdog Millionär« und »Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger… https://t.co/NqlZQS0wGV vor 1 Stunde Martin E. Achstaller https://t.co/9YbgUlGdic «Slumdog Millionär»-Star Irrfan Khan mit 53 Jahren gestorben vor 2 Stunden Mia🏡stayathome🙏 RT @ThelenUte: Mit 53 Jahren: "Slumdog Millionär"-Star Irrfan Khan ist tot https://t.co/76382uxNAq vor 2 Stunden Dr. Baumkänguru RT @Tagesspiegel: „Slumdog Millionär“, „Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“ oder „Lunchbox“: #IrrfanKhan gehörte zu den bekanntesten Schausp… vor 2 Stunden Harpyie Mit 53 Jahren: "Slumdog Millionär"-Star Irrfan Khan ist tot https://t.co/76382uxNAq vor 2 Stunden