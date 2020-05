RuHu PeCeLi RT @welt: Streit um Amt der Wehrbeauftragten: SPD-Politiker Kahrs will Ämter und Bundestagsmandat niederlegen https://t.co/BYYkhdn26s https… vor 2 Stunden Mina RT @Timmy35538560: (Macht nichts, ein Depp weniger) SPD-Politiker Kahrs will Ämter und Bundestagsmandat niederlegen https://t.co/heWTCme8… vor 3 Stunden Norbert Lemken RT @welt: Streit um Amt der Wehrbeauftragten: SPD-Politiker Kahrs will Ämter und Bundestagsmandat niederlegen https://t.co/BYYkhdn26s https… vor 4 Stunden Uwe Wolff RT @afd_wallduern: #Kahrs - das war's! Danke an @Klemens_Kilic, er war derjenige, der den Stein zum Rollen gebracht hat! #SPD #hassmachthäs… vor 4 Stunden Tobias Die SPD von allen guten Geistern verlassen. Der Wehrbeauftragte ist kein Versorgungsposten für Leute, die sonst nie… https://t.co/fNebumY33v vor 4 Stunden Margit F. Klarname RT @gundel_gaukeley: "Der Chefhaushälter der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Kahrs, will alle Ämter niederlegen. Grund sei Angaben aus Fra… vor 5 Stunden