Bildungsökonomen fürchten für deutsche Kinder dramatische Nachteile, weil sie seit Wochen nicht zur Schule oder in die Kita gehen können. Dänemark und Schweden fahren einen ganz anderen Kurs – das liegt vor allem an einer Annahme, die die Skandinavier treffen.