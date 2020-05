Zum Beginn seiner Beratungen hat Schleswig-Holsteins Landtag am Freitag des Kriegsendes vor 75 Jahren gedacht. "Dieser Tag war und ist ein Tag der Befreiung,...

Mit einer Kranzniederlegung und einer Schweigeminute zu Beginn der Plenarsitzung wird der Landtag von Sachsen-Anhalt an das Kriegsende und die Befreiung vor 75...

Die Morgenlage: Deutschland gedenkt des Endes der Nazi-Herrschaft – 8. Mai künftig bundesweiter Feiertag? Feierlichkeiten zum Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren +++ Antisemitismusbeauftragter für bundesweiten Feiertag am 8. Mai +++ US-Justiz lässt Vorwürfe...

stern.de vor 2 Tagen - Kultur