08.05.2020 ( vor 2 Stunden )



In Frankreich hat es bereits Ende Dezember einen In Frankreich hat es bereits Ende Dezember einen Coronavirus -Fall gegeben. Der 43-jährige Fischverkäufer Amirouche Hammar aus der Nähe von Paris ist der neue "Patient Null" in Frankreich - die Infektion wurde erst im Nachhinein entdeckt. 👓 Vollständige Meldung