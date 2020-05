09.05.2020 ( vor 1 Woche )



Anlässlich des Europa-Tages am 9. Mai fordern die Grünen aus Bayern Finanzhilfen für die Organisatoren von europäischen Jugendaustauschprogrammen. Die Träger seien "in der aktuellen Krise in ihrer Existenz immens bedroht", heißt es in einem Papier von Grünen-Parlamentariern aus dem Bundestag, dem La 👓 Vollständige Meldung