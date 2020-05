BNeumann RT @Mic_Sander: #Parteienstaat und #Meinungspluralismus sind letztlich nicht miteinander zu vereinbaren. Da nutzt es auch nicht, wenn eine… vor 2 Minuten Klaus RT @Panthea2019: Oh Nein, er trägt einen blauen Mundschutz! Sie wissen alle, was das zu bedeuten hat. https://t.co/u4QR8g4Re0 via @welt vor 4 Minuten Michael Sander #Parteienstaat und #Meinungspluralismus sind letztlich nicht miteinander zu vereinbaren. Da nutzt es auch nicht, we… https://t.co/tnm1GshvOf vor 7 Minuten Jimjimi🏡 RT @BR24: 3.000 Leute dicht gedrängt auf dem #Marienplatz in #München: OB Dieter Reiter ist verärgert über den gestrigen #Protest gegen die… vor 12 Minuten Christine Gaupp RT @BR24: 3.000 Leute dicht gedrängt auf dem #Marienplatz in #München: OB Dieter Reiter ist verärgert über den gestrigen #Protest gegen die… vor 12 Minuten Hans Ende RT @BR24: 3.000 Leute dicht gedrängt auf dem #Marienplatz in #München: OB Dieter Reiter ist verärgert über den gestrigen #Protest gegen die… vor 13 Minuten