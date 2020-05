12.05.2020 ( vor 19 Stunden )



Sieben Opfer gab es, als ein Team des ZDF am 1. Mai in Berlin attackiert wurde. Die Ermittler veröffentlichen nun neue Erkenntnisse – offenbar gab es mehr Täter als zuerst angenommen. Mehr als eine Woche nach dem brutalen Angriff auf ein ZDF-Team am 1. Mai gehen die Ermittler von bis zu 25 Angreifer