13.05.2020 ( vor 2 Tagen )

In München soll es am Samstag eine Großdemonstration gegen die Corona- Maßnahmen geben. Es sei eine Veranstaltung mit 10 000 Menschen auf der Theresienwiese angekündigt, sagte der Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats. Die Stadt werde den Infektionssch