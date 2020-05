13.05.2020 ( vor 3 Tagen )



Andreas Kalbitz, Strippenzieher des rechten Flügels, muss um seine Parteimitgliedschaft bangen. Der Brandenburger Landesvorsitzende räumt in einem Schreiben ein, dass sein Name auf einer "Interessenten- oder Kontaktliste" der mittlerweile verbotenen Organisation "Heimattreue Deutsche Jugend" (HDJ) geführt worden sein könnte. 👓 Vollständige Meldung