16.05.2020 ( vor 1 Woche )



Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Arbeit der Polizei bei den oft unangemeldeten Protesten gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Regierung verteidigt. "Es kommt jetzt aus verschiedenen Ecken Kritik an der Arbeit der Polizei", sagte Maier in einem Gespräch mit dem Sender MDR Thüringen.