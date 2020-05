Quelle: DPA - vor 3 Minuten



Trotz AfD-Rauswurf: Kalbitz bleibt in Brandenburger Fraktion 00:58 Potsdam, 18.05.20: Der bisherige Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz bleibt auch nach seinem Rauswurf aus der Partei Mitglied der Landtagsfraktion. Dafür stimmten am Montag bei einer Sondersitzung in Potsdam nach Fraktionsangaben 18 von 21 anwesenden Abgeordneten. Die Fraktion änderte...