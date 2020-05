#IStandWithGreece🇩🇪🇬🇷 RT @MarkusEhrler: Ehemaliger US-Präsident: Barack is back https://t.co/evyU2Z3cqG @welt was treibt ihn an? Er fürchtet sich, im grössten Sk… vor 6 Stunden

M. Elegie §🇨🇭⚔️🇨🇭§ RT @MarkusEhrler: Ehemaliger US-Präsident: Barack is back https://t.co/evyU2Z3cqG @welt was treibt ihn an? Er fürchtet sich, im grössten Sk… vor 6 Stunden

Markus Ehrler Ehemaliger US-Präsident: Barack is back https://t.co/evyU2Z3cqG @welt was treibt ihn an? Er fürchtet sich, im gröss… https://t.co/hHWzyv0Wfm vor 6 Stunden

Doris B RT @SturmDaniel: Barack #Obama ist wieder da. Text jetzt auch online. 🇺🇸 @welt https://t.co/USyY37UFwR vor 7 Stunden