Attila Hildmann: TV-Koch auf Anti-Corona-Demo von Polizei festgenommen

Quelle: DPA - vor 1 Woche



Weniger Menschen als erwartet bei Corona-Demonstrationen 01:19 Berlin, 24.05.20: In vielen deutschen Städten sind am Samstag wieder Kritiker der in der Corona-Pandemie verhängten Einschränkungen auf die Straße gegangen. Die Proteste verliefen größtenteils friedlich. Fast überall jedoch demonstrierten deutlich weniger Menschen als angemeldet. So etwa in...