Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Niedersachsen: Corona-Ausbruch nach Treffen in Restaurant? 01:31 Leer, 23.05.20: Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung vieler Restaurants in Deutschland scheinen sich in Niedersachsen mehrere Menschen in einem Lokal mit dem Coronavirus infiziert zu haben. «Die Infektionen stehen vermutlich in Zusammenhang mit einem Besuch in einem Lokal», teilte der...