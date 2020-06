26.05.2020 ( vor 1 Woche )



Die Zahl der neu eingetroffenen Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz ist nach Beginn der Corona-Krise drastisch gesunken. Im April kamen bei weitgehend geschlossenen Grenzen nur noch 73 Geflüchtete an, wie das Integrationsministerium in Mainz mitteilte. Das waren lediglich 14, 1 Prozent der Menschen, die d