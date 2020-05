30.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Viele Menschen lockt es am langen Wochenende ins Grüne und ans Wasse - zumal die bundesweiten Viele Menschen lockt es am langen Wochenende ins Grüne und ans Wasse - zumal die bundesweiten Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder mehr Freiheit zulassen. Relativ voll sind die Straßen heute vor allem in einer Region. 👓 Vollständige Meldung