Mopsrätin BW RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche Piano Reeves 🎹 👨‍🏫 🚒 RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche Sam RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche LikeTheRiver RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche (((Nico🇪🇺🇮🇱))) RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche Marie🏳️‍🌈 RT @_FrauLehrerin_: Weil es in Brandenburg keine finanzielle Unterstützung von „Jugend forscht“-Projekten gibt, verlieren immer mehr Eltern… vor 1 Woche